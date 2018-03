Putin deve ter ganho eleições russas com mais de 70% dos votos

As mais recentes projeções das televisões russas apontem para uma vitória de Vladimir Putin nas eleições legislativas que estão a decorrer hoje na federação Russa na ordem entre os 71,9% e os 72,3% dos votos expressos.

Estas projeções não refletem ainda os valores de abstenção, que diversos analistas consideram que podem ter sido dos mais elevados de sempre.

As eleições russas e a reeleição mais que provável de Vladimir Putin à frente do Kremlin geraram muita polémica, em especial nos países ocidentais, devido ao afastamento de políticos rivais e ao alegado assassinato de espiões no Reino Unido.