“Puliki”, a pintura de alerta às alterações climáticas

Sean Yoro é um artista havaiano que pinta retratos “com data de validade”, sendo o seu mais recente projeto, “Puliki”, criado sobre casca de árvore queimada, com a intenção de transmitir uma mensagem relativamente ao aquecimento global.

“Puliki pretende enviar uma mensagem sobre a mudança climática, secas e desflorestamentos. Eu cresci em Oahu, no Havai, rodeado de árvores e natureza”, declarou o artista à CNN.

As suas pinturas têm geralmente como tela icebergs e painéis em linha de água, arriscando-se a que a subida da água apague a criação ou que o calor a derreta – criações com “data de validade”.

A escolha do local pretende incitar um sentimento de urgência sobre as alterações climáticas, “é mais importante do que nunca tentar fazer circular mensagens ambientais positivas através da arte para combater a recente opressão da investigação sobre as alterações climáticas”, revela Sean.

“Eu preocupo-me que estejamos a tomar o mundo natural como garantido e, se esperarmos muito mais tempo, os efeitos negativos poderão ser irreversíveis”.