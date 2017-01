Publicar ou não? Relatório “comprometedor” sobre Trump gera controvérsia

A questão sobre o que deve ou não ser divulgado pelos meios de comunicação social está lançada. O site noticioso norte-americano BuzzFeed terá divulgado um relatório dos serviços secretos dos Estados Unidos que denuncia que a Rússia está na posse de informações pessoais e financeiras comprometedoras sobre o futuro inquilino na Casa Branca. E as críticas não tardaram a surgir.

A publicação foi feita apenas uma hora depois do canal televisivo CNN ter noticiado que a entrega de informação classificada a Donald Trump e Barack Obama, na semana passada. No entanto, contrariamente ao que a CNN e vários jornais impressos como o The Guardian fizeram, o BuzzFeed foi mais além do que a simples menção dos factos e divulgou na íntegra o documento de 35 páginas a que tinha tido acesso.

Nas horas seguintes, nas caixas de comentários à notícia instalou-se o debate sobre se essa divulgação seria ou não apropriada tendo em conta que não há qualquer confirmação sobre se esses dados são ou não credíveis, tendo em conta que nem os serviços secretos conseguiram confirmar a veracidade da informação comunicada.

Aquando da publicação do documento, o BuzzFeed terá ressalvado que existiam dúvidas em relação à informação presente: “as alegações não são verificadas e o relatório contém erros”. Mas ainda assim publicou o documento, o que veio a obrigar horas depois o diretor do site noticioso, Ben Smith, a vir a público explicar-se.

“Publicar este documento não foi uma decisão simples, e as pessoas de boa vontade podem até discordar da nossa escolha. Mas publicar este dossier reflete o modo como vemos o trabalho dos repórteres em 2017”, defendeu Ben Smith. “Publicamos o documento completo para que os americanos possam decidir por si sobre as alegações acerca do Presidente eleito que circularam ao mais alto nível do Governo dos EUA”.

A explicação, contudo, não foi convincente para os restantes órgãos de comunicação, que se depararam com o mesmo dilema de tornar ou não público esse relatório.

O diretor-executivo do The New York Times, Dean Baquet, conta que o jornal optou por não publicar o documento por este conter “dados absolutamente não comprovados”. “Nós, como os outros media, investigámos as alegações e não as conseguimos comprovar. Não estamos no negócio de publicar coisas cuja veracidade não conseguimos sustentar”, argumenta.

Também o jornalista David Corn, que noticiou a existência de relatórios em outubro, mostrou-se indignado com a publicação: “Até mesmo Donald Trump merece justiça jornalística”. Do jornal USA Today, também o jornalista Brad Heath reagiu, dizendo que “não é assim que o jornalismo funciona: ‘Aqui está uma coisa que pode ou não ser verdade, sem provas evidentes; decida por si se é legítimo’”.

E se uns criticam, há outros que apoiam. Da ProPublica, uma redação independente de jornalistas de investigação, Richard Tofel já veio apoiar a divulgação do relatório, afirmando que os cidadãos “devem ter provas para julgarem por si”.

Entretanto, um porta-voz do chefe de Estado russo, Vladimir Putin, veio negar esta quarta-feira ter reunido qualquer tipo de informação comprometedora sobre o Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. “Essas acusações são completamente falsas e absolutamente disparatadas”.