PSP faz buscas em dois bairros de Lisboa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a realizar operações de buscas em dois bairros de Lisboa desde as 07:00 desta quarta-feira, disse à agência Lusa uma fonte daquela força policial.

A mesma fonte não adianta para já mais informações sobre a operação, remetendo esclarecimentos para mais tarde.

De acordo com o “Correio da Manhã”, a operação da divisão de investigação criminal da PSP de Lisboa está a efetuar buscas domiciliárias no Casalinho da Ajuda e no Bairro 2 de maio.