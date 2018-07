PSP detém dez pessoas por tráfico de armas

Dez pessoas foram esta quarta-feira detidas na sequência de buscas domiciliárias que estão a decorrer desde as 07:00 nos distritos do Porto, Lisboa, Setúbal e Santarém, tendo sido apreendidas 25 armas, disse à Lusa o porta-voz da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Até às 09:00 foram detidas na operação de combate ao tráfico de armas dez pessoas, apreendidas 50 armas e algumas munições, segundo o porta-voz da PSP.

A operação tem por base o cumprimento de 50 mandados de busca e a investigação está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa (DIAP). De acordo com o mesmo porta-voz, na operação estão envolvidos centenas de agentes da PSP, com o apoio de militares da GNR.