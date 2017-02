Psiquiatras norte-americanos alertam: E se Trump for um louco?

Trump é instável emocionalmente, revela um grupo de psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais, liderado por Lance Dodes, ex-professor de psiquiatria da Harvard Medical School, e Joseph Schachter, ex-diretor da Associação Internacional de Psicanálise, numa carta divulgada pelo The New York Times.

Os profissionais afirmam que o presidente eleito é incapaz de servir o país como Chefe do Estado pela instabilidade emocional revelada nos seus discursos e atitudes.

“As ações demonstram a inabilidade em tolerar visões diferentes das suas, levando a reações raivosas”, declara o grupo de especialistas, que acrescenta que, “as suas palavras e comportamentos sugerem uma incapacidade profunda em simpatizar. Indivíduos com esses traços distorcem a realidade para que ela se encaixe em seu estado psicológico, atacando factos e aqueles que os transmitem (jornalistas e cientistas).”

A avaliação de figuras públicas é grandemente desencorajada pela Associação Americana de Psiquiatria, no entanto, os profissionais em causa sustentam que está “muito em jogo para se continuar em silêncio”.

Esta carta surge poucos dias depois do senador democrata do Minessota, Al Franken, ter declarado à CNN que alguns membros do Partido Republicano estão preocupados com a saúde mental do líder.

Estas preocupações com a saúde mental do atual presidente começaram em dezembro do ano passado, quando um trio de psiquiatras reportou o possível problema ao então presidente Barack Obama, divulgou o site de notícias Huffington Post.