PSI 20 sobe em Europa animada por acordo do Deutsche Bank sobre multa nos EUA

A Bolsa de Lisboa abriu a última sessão antes do Natal em leve alta, com um volume de transações reduzido, e em linha com uma Europa na qual o setor da banca continua a centrar as atenções. O índice PSI 20 ganha 0,41% para os 4.361,85 pontos.

As acções do BCP sobem perto de 0,50%, após ontem terem tombado 2,69%, contagiado pelo iminente resgate do italiano Monte dei Paschi, os reembolsos que os bancos espanhóis vão ter de suportar os bancos com reembolsos a clientes do crédito à habitação, enquanto em Portugal a Fitch deu um “Outlook” negativo à banca nacional.

O BiG-Banco de Investimento Global salientou que hoje é o alemão Deutsche Bank que está em destaque. “O banco alemão soube finalmente qual a multa que lhe vai ser aplicada pelo Departamento da Justiça nos EUA, que inicialmente tinha sido apontada para os 14 mil milhões de dólares, mas acabou por ser acordada por 7,2 mil milhões. O sector financeiro segue por isso a liderar os ganhos”, disse, numa nota de análise.

O índice Stoxx Europe 600 Banks ganha 0,26%, com o Deutsche a disparar 3,86%, enquanto a negociação das ações e das obrigações do Monte dei Paschi estão hoje suspensas.

No PSI 20, também no verde estão a Sonae Capital e a Pharol, com ganhos de perto de 1%, enquanto os pesos pesados EDP e Jerónimo Martins avançam 0,40% e 0,20 % respectivamente. A EDP Renováveis sobe 0,19% após esta manhã ter anunciado que assegurou, no leilão de energia eólica italiano, contratos a 20 anos para a venda da produção a ser gerada por 6 parques eólicos com capacidade total de 127 megawatts.

Pela negativa, a Semapa perde 0,40% e a subsidiária Navigator recua 0,16%.

Nas praças europeias, Madrid soma 0,40%, Paris ganha 0,16% e Frankfurt valoriza 0,10%

No mercado petrolífero, o preço do barril de Brent desce 0,50% para 54,76 dólares, enquanto o de crude WTI perde 0,70% para 52,58 dólares, ainda pressionados pelo anuncio na quarta-feira de um aumento inesperado de 2,26 milhões de barris nos ‘stocks’ de crude nos EUA na semana passada.