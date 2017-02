PSI 20 sobe 0,40% com suporte da Galp e acompanha Europa positiva

A promessa de um plano fiscal “fenomenal” feita por Trump na semana passada continua a animar as bolsas. Depois de Wall Street ter fechado em alta na sexta-feira, os índices de ações na Ásia subiram para máximos de um ano e meio e a Europa também iniciou a semana em terreno positivo.

O parisiense CAC 40 sobe 0,50%, o DAX avança 0,32% em Frankfurt, enquanto o londrino FTSE 100 regista uma valorização mais ténue, de 0,10%.

No PSI 20, que após a saída do BPI na semana passada com a conclusão da OPA do CaixaBank conta agora com apenas 17 componentes, a tendência também é positiva, com o principal índice lisboeta a subir 0,40%.

A Pharol continua em alta e dispara 4,13%, enquanto a Galp Energia, título com o maior peso no PSI 20, ganha 0,33%. Em sentido contrário, a REN e a Navigator perdem cerca de 0,60%.