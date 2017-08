PSI 20 imune a ‘guerra verbal’ entre EUA e Coreia do Norte

A bolsa nacional encerrou em ligeira alta, ainda que a maioria das praças se tenha retraído face às tensões geopolíticas entre norte-coreanos e norte-americanos.

O PSI 20 encerrou assim com uma ligeira valorização de 0,01% para os 5.252,71 pontos numa sessão com perdas contidas.

A Sonae liderou os ganhos, com uma subida de 1,45% para os 0,97 euros. A empresa apresenta os resultados no dia 24 de agosto. A Sonae Sierra, parte do grupo Sonae, apresentou os seus resultados ontem após ao fecho, com a notícia de que o lucro semestral ascendeu aos 64,2 milhões de euros.