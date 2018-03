PSI 20 abre a subir 0,78%, com todas as cotadas em alta

A praça lisboeta iniciou a sessão desta segunda-feira a negociar “no verde”, com todas as cotadas em alta. O principal indíce bolsista nacional, o PSI 20, soma 0,78%, para 5.465,89 pontos, com todas as cotadas em alta. Uma tendência altista refletida também nas principais praças europeias.

A energética EDP é a cotada mais transacionada e está a subir 1,88%, para 2,9760 euros.

No setor das telecomunicações, a NOS avança 2,85%, para 5,2300 euros, e a Pharol também é destaque ao valorizar 0,63%, para 0,2395 euros.

Na banca, o BCP, um peso pesado do PSI 20, avança 0,38%, para 0,2903 euros.

Os CTT, por sua vez, também são destaque ao somar 0,69%, para 3,1900 euros.

Nas praças europeias, alemão DAX sobe 0,51%, o francês CAC 40 avança 0,17%, o italiano FTSE MIB valoriza 0,21%, o espanhol IBEX 35 avança 0,47%, e o holandês AEX ganha 2,37%. O britânico FTSE 100 está ‘flat’.

No mercado petrolífero, o brent cai 0,34% para os 65,27 dólares por barril e o crude WTI desce 0,32% para os 61,84 dólares.

No mercado cambial, o euro valoriza 0,17% para 1,2329 dólares.

[Dados das 8h20]