PSD vai recomendar ao Governo proibição de entrada da Santa Casa no Montepio

O PSD vai entregar no parlamento uma recomendação solicitando ao Governo que proíba a entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no capital social da Caixa Económica Montepio Geral.

A iniciativa foi avançada nesta sexta-feira, 23 de março, pelo deputado social democrata Adão Silva no Fórum TSF.

“Hoje mesmo entregaremos na mesa do parlamento um projeto de resolução que recomenda ao Governo que proíba a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de fazer investimentos financeiros nos bancos, em geral e, no caso vertente, no Montepio Geral”, disse o deputado do PSD.