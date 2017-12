PSD no Parlamento: Privatização dos CTT foi um compromisso de um governo PS

O vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD (GPPSD), Luís Leite Ramos, na sequência da apresentação de um projeto de resolução socialista a recomendar a avaliação das responsabilidades contratuais dos CTT, acusou os socialistas de “falta de memória”.

Luís Leite Ramos lembrou, em plenário, que o memorando de entendimento da Troika “que remonta a José Sócrates e a muitos dos ministros que estão no atual Governo” previa um programa de privatizações que abrangia transportes, energia e comunicações”. O deputado do PSD foi peremptório a dizer que “estava escrito e foi assinado por um governo do PS”, pelo que “só a falta de vergonha é que pode fazer com que se venha acusar o PSD da privatização dos CTT”. Acrescentou, ainda, que “o governo anterior concessionou os serviços postais até 2030”, sendo que a referida “concessão está enquadrada num conjunto de obrigações e objetivos que são definidos e acompanhados pelo regulador, Anacom e Governo”.

Os projetos de resolução de Bloco de Esquerda (BE), Partido Comunista (PC) e Verdes, que recomendam ao Governo a renacionalização dos CTT, foram chumbados esta manhã na Assembleia da República.