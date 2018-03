PSD Lisboa convida Costa e PS a “virem ajudar Medina a limpar a mata do Monsanto”

“PSD Lisboa convida António Costa, Ferro Rodrigues e deputados do PS para virem ajudar Medina a limpar a mata do Monsanto, que a Câmara Municipal de Lisboa não limpou”. Assim se intitula um comunicado do PSD Lisboa, com o carimbo da Assembleia Municipal de Lisboa, emitido hoje. Em causa está a falta de limpeza da mata do Monsanto, em Lisboa, cuja responsabilidade atribuem ao Executivo da Câmara Municipal de Lisboa (CML), liderado por Fernando Medina, do PS.

“A cidade de Lisboa olha para o seu pulmão como a grande reserva ambiental de uma cidade que não consegue ultrapassar os elevados níveis de poluição. Esse pulmão é Monsanto. Os incêndios que afetaram o país em 2017 ficaram na memória de todos como um sinal da fragilidade Humana perante a força destruidora em que a natureza se transforma quando as suas florestas e matas não são devidamente cuidadas”, começa por salientar o comunicado.

“Desse episódio negro da nossa História recente sobreviveu a vontade de procurar assegurar que nunca mais enfrentaríamos uma época de incêndios sem a devida preparação e sem assegurar a prévia limpeza das florestas e matas. Prova desse esforço é a vontade anunciada em mobilizar a sociedade civil para assegurar uma ação concertada na limpeza da floresta. O próprio primeiro-ministro afirmou: ‘Apelo a todos os partidos para fazermos de março o grande mês de limpeza das florestas, porque é agora que se combatem os grandes incêndios de verão.’ E a verdade é que a CML nada fez até hoje, deixando o Monsanto sem a limpeza dos seus corredores de segurança, ameaçando a vida dos lisboetas”, criticam os social-democratas.