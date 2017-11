PSD: “Este é o Programa Nacional de Reformas da geringonça”

Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD, diz que o Programa Nacional de Reformas é uma “letra morta na medida em que repete muitas das propostas e desígnios do ano passado e que não tiveram qualquer tipo de execução”, acrescentando que “2016 fica marcado não pela concretização das reformas anunciadas mas pela reversão de algumas reformas estruturais, como por exemplo, no âmbito da qualificação e educação”, num artigo publicado na newsletter do partido.

Para a bancada laranja, no âmbito educativo, houve vários efeitos negativos, o que se verifica, por exemplo, no aumento do abandono escolar. Nas qualificações, que devem servir para promover mais mobilidade e ascensão social, o que se verifica é que “desde 2016, são cada vez mais os portugueses que ganham o salário mínimo nacional”.

Esta quinta-feira, Pedro Marques, Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, quantificou que o Programa Nacional de Reformas “mobiliza mais de 26 mil milhões de euros”, um “programa ambicioso” que está em “perfeita sintonia com o rigor e a sustentabilidade orçamental”.