PSA despede 400 funcionários da Vauxhall no Reino Unido

A PSA prepara-se para despedir 400 funcionários da unidade de Ellesmere Port, no noroeste de Inglaterra. A causa, afirma o Grupo Francês, é a falta de competitividade desta unidade, responsável pela construção de modelos Astra (Opel e Vauxhall) para os mercados europeus.

O construtor francês cortará um total de 25% da força laboral da fábrica, ajustando assim os seus volumes de produção, por causa das “condições desafiantes do mercado europeu e de uma descida no mercado dos veículos ligeiros de passageiros, afirmou um porta-voz da PSA na passada sexta-feira, citado pelo Automotive News Europe. A mesma fonte acrescentou que esta unidade inglesa precisa de melhorar a sua performance para proteger o futuro e que os cortes serão feitos através da passagem para um turno de produção.

Esta medida coloca em causa o futuro desta unidade depois de 2021, quando a produção do Astra chegar ao fim. A própria PSA garantiu que a produção continuará até essa data, mas não depois disso. Recorde-se que o Reino Unido é o maior mercado da Vauxhall e que as vendas desceram 20% nos primeiros nove meses do ano, acompanhando a descida generalizada do mercado depois do anúncio do Brexit. Ao mesmo tempo, as vendas do Astra na Europa desceram 2,6% até agosto, segundo os dados da JATO Dynamics.