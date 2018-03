PS recebe hoje Anacom para mexer nas fidelizações das operadoras e telemóveis bloqueados

O Grupo Parlamentar do PS (GPPS), através do vice-presidente Carlos Pereira, recebe nesta quinta-feira, 22 de março, o presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)

no âmbito do processo de audições que o Grupo Parlamentar está a promover sobre a lei das comunicações eletrónicas e que foi anunciado no final do mês de fevereiro. Em causa estão as fidelizações dos clientes às operadoras e bloqueios de telemóveis.

O GPPS dá conta, em comunicado, que realiza hoje uma reunião, ao fim da tarde, com João Cadete de Matos no seguimento da análise à lei das comunicações electrónicas que está a elaborar, após um conjunto de reclamações recebidas pelo grupo parlamentar relacionadas, por exemplo com cláusulas de fidelização e bloqueio de telemóveis por parte das operadoras.