PS, PSD e CDS travam restrições a experiências científicas com animais

Os partidos PSD, PS e CDS-PP chumbaram no Parlamento um conjunto de diplomas a propósito de experiências científicas com animais, na sua maioria apresentados pelo PAN e pelo Bloco de Esquerda (BE).

O documento que o BE apresentou faz referência a uma Diretiva do Conselho Europeu datada de Novembro de 1986 que “vai no sentido de eliminar disparidades entre a legislação dos estados-membros no que respeita à proteção de animais para fins experimentais e outros fins científicos”.

Na série de votações, apenas foram aprovados dois pontos de uma resolução apresentada pelo PEV – ambos com unanimidade – em que se pretendia “uma progressiva redução e eliminação do uso de animais para fins científicos”, assim como um ponto de um diploma do PCP sobre idêntica temática.