PS promete maior descentralização de competências na Madeira, se chegar ao governo

O PS Madeira promete maior descentralização de competências, caso chegue à presidência do Governo Regional da Madeira. Os socialistas madeirenses dizem que atualmente “não existe qualquer debate” sobre este assunto e acusam o executivo, liderado por Miguel Albuquerque, de “manter-se fechado” sobre a descentralização de competência para as autarquias e respectivos recursos financeiros.

O líder parlamentar do PS Madeira, Victor Freitas, diz que o debate sobre a descentralização já ocorre no país mas que na Madeira este é inexistente deixando críticas ao executivo regional por se “manter fechado” sobre este assunto.

“Esse debate não é feito cá. O Governo não tem mostrado intenções de fazer esse debate e de atribuir competências”, reforçou.

O socialista madeirense abordou ainda os fundos comunitários sobre o qual disse que o executivo não tem vontade “em criar uma verba própria para os diferentes municípios” da Região.

“É uma prática que nós queremos vir a mudar a partir de 2019, uma vez que este Governo já está em fim de mandato e não tem abertura em matéria de descentralização de competências para os municípios e para as freguesias”, referiu.

Victor Freitas voltou a anunciar que caso o PS Madeira chegue ao Governo Regional vai querer “uma verba consolidada para os municípios da Região” e que esses “tenham a garantia que terão acesso a essa verba”.

O PS Madeira esteve reunido com os deputados socialistas, que fazem parte da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação da Assembleia da República, no Porto Moniz, que se encontra de visita à Região, num encontro onde estiveram o presidente dos socialistas madeirenses, Emanuel Câmara, e o candidato a presidente do Governo, Paulo Cafôfo, para “trocar experiências” em relação às políticas aplicadas no território nacional e àquilo que se passa na Região.