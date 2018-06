Professores ameaçam com um mês de greve, por causa de impasse nas negociações com o governo

A greve convocada pelos sindicatos dos professores que se inicia esta segunda-feira, 18 de junho, vai mesmo avançar e poderá durar até ao dia 13 de julho se, entretanto, não for alcançada uma “base negocial”, referiu Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, ao Jornal Económico (JE).

Inicialmente, a greve terminaria na sexta-feira, dia 29 de junho, mas o impasse verificado na última ronda negocial, relativo à recuperação do tempo congelado das carreiras dos professores e a questões sobre a aposentação e horário de trabalho da carreira docente, motivou o prolongamento da greve. “Desde os tempos da dra. Maria de Lurdes Rodrigues que nunca vi tanta determinação dos professores” em lutar pelos seus direitos, afirmou Mário Nogueira.

Impasse nas negociações: “O governo tinha medo de abrir um precedente”

Ainda antes da aprovação do Orçamento do Estado para 2018, em novembro de 2017, os sindicatos e o governo alcançaram um compromisso com vista à recuperação total do tempo de serviço dos professores, que contabilizam 9 anos, 4 meses e 2 dias. Na reunião que serviu de base ao compromisso, a Fenprof aceitou que a recuperação do tempo de serviço dos professores só se iniciasse em 2019 e que se fizesse em 5 anos.

Em dezembro de 2017, o art. 19º do orçamento de estado prevê que apenas o “prazo e o modo de concretização” da recuperação do tempo de serviço seria objeto de negociação, subentendo que o tempo efetivamente a recuperar já constituía matéria acordada, alerta o secretário-geral da FENPROF. “A Resolução 1/2018 da Assembleia da República confirmou exatamente isso”, diz Mário Nogueira.

Quando começaram as negociações, Mário Nogueira conta que o governo voltou atrás, não cumprindo o compromisso de novembro de 2017, voltando a pôr em cima da mesa de negociações a questão central da recuperação do tempo de serviço. O governo propôs a recuperação de 2 anos, 9 meses e 15 dias.

Questionado sobre o motivo deste volte-face, o secretário-geral admitiu que “o governo tinha medo de abrir um precedente”, uma vez que o art. 19 do orçamento de estado aplica-se a todas as carreiras “em que a progressão e mudança de posição remuneratórias dependam do decurso de determinado período de prestação de serviço”, abrangendo também, por exemplo, professores, oficiais de justiça e de polícia.

Greve atribulada

O ano letivo 2017/2018 termina em agosto e, até essa data, as plataformas sindicais pretendem ver estas questões todas resolvidas. “Estamos apenas a exigir o que o governo prometeu”, afirma o secretário-geral da Fenprof.

No entanto, ainda segundo Mário Nogueira, se para além da última proposta apresentada pelo governo, este órgão de soberania “mostrar abertura para recuperar o resto [da recuperação do tempo de serviço] em negociação, a Fenprof considera uma boa base negocial” sem, no entanto, não ter confirmado ao JE se desconvocaria a greve.

Há 1200 escolas no país e as reuniões de avaliação aos alunos não se vão fazer “em praticamente todas” embora “o exame de filosofia [do 11º ano] vai realizar-se na segunda-feira de manhã” avisa o secretário-geral. A partir desse momento, os professores deverão aderir à greve em grande escala.

A Fenprofvai ainda disponibilizar uma plataforma online na sua página da internet uma plataforma onde os professores poderão efetuar denúncias das situações que violem o seu direito à greve, como aconteceu há precisamente um ano e que resultou em processos disciplinares intentados contra 17 diretores.

Pelo meio, no dia 11 de junho de 2018, Maria Manuela Fernandes, diretora-geral dos estabelecimentos escolares, enviou uma nota informativa às escolas enunciando os procedimentos a seguir em caso de ausência de professores nas reuniões pedagógicas de avaliação e atribuição de notas aos alunos. A FENPROF contestou a força de lei desta nota informativa que se reconduz a um mecanismo de intimidação ao direito à greve dos professores, tendo, para o efeito, entregado em mãos uma queixa contra a diretora na Procuradoria-Geral da República no passado dia 15.