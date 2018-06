O projeto Dar a Ver regressa esta sexta-feira ao Museu Quinta da Cruzes com uma obra que reflecte sobre as ‘inscrições funerárias flamengas na Madeira’. A iconografia cristã e azulejos estão também na programação prevista para junho.

O Dar a Ver tem por objetivo divulgar o património cultural existente na Madeira e a relação que este possui com o território nacional.

Na sexta-feira é dado a ver as ‘inscrições funerárias flamengas’ que existem na Madeira numa visita que será guiada por Filipa Avelar, a partir das 18h00.

Este projeto volta no sábado com ‘iconografia cristã no Oriente’, também no Museu Quinta das Cruzes, numa visita que será orientada por Manuel Castilho. A iniciativa está prevista começar pelas 11h00.

Em junho ainda está programada mais uma atividade no âmbito do ‘Dar a Ver’ com a exibição de azulejos.