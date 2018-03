Professores em greve durante a semana. Saiba quando e onde fecha a escola do seu filho

Até ontem à noite ainda houve reuniões entre os sindicatos e o Ministério da Educação, mas sem êxito. “O ME deu o dito, por não dito e recusa-se a cumprir o acordo que assinou com os sindicatos de professores a 18 de novembro”, informou o SIPE. Nesse acordo, vinca a estrutura liderada por Júlia Azevedo, “a tutela comprometeu-se a reconhecer o tempo de serviço congelado de nove anos, quatro meses e seis dias, para efeitos de progressão na carreira docente. Agora, a proposta apresentada pelo ME é de dois anos, nove meses, e 18 dias, não admitindo qualquer margem para aposentações antecipadas, outro dos pontos que ficou acordado no compromisso assumido com os sindicatos a 18 de novembro de 2017.”

Os professores e educadores vão mesmo paralisar. A greve inicia-se esta terça-feira, 13 de março e prolonga-se até sexta-feira, 16 de março.

A greve, que conta com a adesão de todos os sindicatos de professores, é nacional, mas será concretizada em fases e por regiões. Saiba onde e quando paralisam os professores.