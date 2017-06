Prio Gás entra no Porto e Algarve para servir 90% dos consumidores

A divisão de gás da Prio, a Prio Gás, vai passar a operar nas regiões da área metropolitana do Porto e no Algarve, que ainda não estavam cobertas pela empresa criada há cerca de quatro anos. Em declarações exclusivas ao Jornal Económico, Emanuel Proença, administrador da Prio Energy, com o pelouro do gás, revela que as duas operações vão arrancar no terreno nos próximos meses com associações a distribuidores locais e regionais, num investimento orçado em cerca de três milhões de euros.

