Principais estruturas do avião da chinesa Guanyi vão ser desenvolvidas em Matosinhos

O Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEiiA), em Matosinhos, assinou um contrato para a conceção e desenvolvimento de algumas das principais aeroestruturas do primeiro avião a construir pela empresa chinesa Guanyi. O contrato vai gerar uma faturação de cerca de dois milhões de euros e pode vir a servir de rampa de lançamento para novos contratos, avança o “Jornal de Negócios”.

“Vamos ser responsáveis por algumas das principais aeroestruturas do GA20, nomeadamente as asas, a fuselagem central e o estabilizador horizontal”, indica ao jornal a diretora-geral do CEiiA, Helena Silva. “O nosso objetivo é começar pela engenharia e, depois, procurar atrair para Portugal a industrialização de algumas peças, nomeadamente das que iremos estar envolvidos no GA20”.

Para já, está prevista a contratualização de “30 a 40 mil horas” de engenharia, a dividir por “20 engenheiros” que serão alocados a este projeto “durante os próximos dois anos”. O CEiiA conta atualmente com 250 engenheiros, e exporta para 10 países, dos quais os continentes europeu e americano representam 70% do total.