Primeiro comboio de mercadorias da China chega ao Reino Unido

Relações comerciais entre a China e a Europa entraram numa nova dimensão. O Primeiro comboio de mercadorias entre a China e o Reino Unido chegou a Londres hoje, após 7500 milhas de viagem.

Londres torna-se a 15ª cidade europeia a ter uma ligação ferroviária directa com a China, após a inauguração da iniciativa “One Belt, One Road” de Xi Jinping.

“Este momento foi importante para mostrar que podemos levar o comboio em menos de 18 dias para o Reino Unido”, disse Carsten Pottharst, diretor administrativo do InterRail Group que opera o comboio, citado pela Reuters. “Depende também da quantidade de carga que podemos obter do Reino Unido para a China – se conseguirmos fazer com que mais comboios cheguem ao leste, então pode haver mais”, acrescentou.