Previsões da Bruxelas e do Governo em confronto

As previsões de Bruxelas vão abranger os anos de 2016, 2017 e 2018 e incluirão dados sobre o crescimento do PIB, inflação, emprego, défice e dívida, entre outros. Depois da publicação do documento, o comissário para os assuntos económicos, Pierre Moscovici, fará a apresentação das previsões.

As projecções feitas pelo Governo em outubro terão assim um primeiro teste este ano, depois da aprovação do Orçamento do Estado para 2017 (OE2017). O Ministério das Finanças assumiu um crescimento do PIB de 1,5% e um défice de 1,6% este ano.

As previsões darão assim indicações sobre a pespectiva de Bruxelas sobre a estratégia económica e orçamental portuguesa. Nas anteriores projecções, feitas em novembro, as contas de Bruxelas distanciavam-se dos pressupostos do OE2017. Antecipavam que Portugal crescesse 1,2% este ano e o défice atingisse 2,2%.