Presidente da CMVM: “Não há evidência de prática generalizada de misselling no Banif”

A presidente da CMVM, Gabriela Figueiredo Dias, na sua intervenção na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, fez o ponto de situação “sobre dois temas que marcaram o nosso encontro há um ano – Banif e cativações”. Acrescentando um terceiro que, disse, “estou convencida, nos marcará no ano que aí vem”.

“Como elemento que me parece marcará o próximo (os próximos) ano sublinho os sinais de renovado interesse pelo financiamento no mercado por parte de algumas empresas de grande dimensão, bem como de startups”, anunciou a presidente da CMVM.

“Este é o resultado da recuperação macroeconómica num cenário de gradual consolidação orçamental e da maior dificuldade de acesso a crédito bancário, mas é também um sinal da recuperação da credibilidade do mercado junto das empresas portuguesas e dos agentes económicos em geral. Estou, por isso, confiante que daqui a um ano faremos um balanço ainda mais positivo da atividade da CMVM”, referiu.

“No que diz respeito ao Banif, promovemos um esforço significativo de averiguação das práticas na comercialização de produtos financeiros, que nos levou a recolher e analisar milhões de registos de clientes, cerca de 400 GB de informação, e a efetuar dezenas de entrevistas a ex- colaboradores e clientes”, disse.

A presidente do regulador dos mercados admitiu que “tal só foi possível pelo espírito de colaboração de outras entidades, nomeadamente do Banco de Portugal, que nos disponibilizou tempo e meios, permitindo ir mais longe nesta averiguação e análise”.

Não houve misselling no Banif

“As conclusões possíveis, dada a distância temporal e a impossibilidade de localização de dados e documentos potencialmente relevantes, confirmam a existência de casos de vendas agressivas, em particular em algumas emissões de dívida, mas não permitem a identificação de evidências de uma prática generalizada de comercialização irregular de produtos financeiros (misselling)”, anunciou aos deputados a Presidente da CMVM.

“Esta análise convoca-nos a uma reflexão sobre os deveres de conservadoria de documentos relativamente às partes envolvidas numa resolução, que terão sempre, neste tipo de contexto, de ser assegurados, sob pena de limitação, como neste caso, aa análise e atuação das autoridades de supervisão. Esta é uma das principais lições para o futuro”, disse a responsável pelo regulador.

“Noutra frente, este processo, incluindo as interações que mantivemos com muitos reclamantes, está já a contribuir para melhorarmos o tratamento das reclamações, sendo mais um exemplo da urgência da aposta na literacia financeira em Portugal, certo que ficou que há investidores que continuam a assinar papéis sem saber no que estão a investir”, reconheceu.

Cativações e autonomia da CMVM

A CMVM apesar de nos estatutos ser explícito que não está sujeita a cativações por parte da tutela, foi alvo de cativações por conta do Orçamento de Estado no passado, uma vez que, segundo o Governo, o OE se sobrepõe aos estatutos da CMVM.

Foi no âmbito da consolidação de contas no perímetro das contas públicas que o orçamento da CMVM mereceu em exercícios anteriores cativações de uma percentagem do valor orçamentado, o que na prática significa que há uma percentagem das receitas que só podem ser utilizadas mediante autorização prévia do Governo. Isto serve para quê? Para melhorar o défice de forma contabilística, pois o dinheiro que fica cativo na CMVM não sai da CMVM, mas como os resultados do supervisor consolidam nas contas do Estado essa cativação melhora contabilisticamente o défice.

Gabriela Figueiredo Dias tem, em vários fóruns, criticado a cativação das receitas do supervisor que é por definição autónomo e independente do Estado.

Desta vez não foi diferente. No que diz respeito à autonomia da gestão orçamental da CMVM enquanto regulador, “mantemos, apesar de eventuais interpretações divergentes construídas ao arrepio da Lei Quadro das Entidades Reguladoras e dos princípios de independência financeira defendidos pelas instituições internacionais, uma interpretação tecnicamente sustentada e inatacável, do ponto de vista dos princípios, sobre o regime aplicável à CMVM nesta matéria”, disse.

“Consideramos, pois, inaplicáveis à CMVM quaisquer normas que introduzam limitações a essa autonomia de gestão, a qual constitui a pedra de toque da independência da regulação financeira, um elemento crítico de confiabilidade no sistema financeiro para os investidores, designadamente internacionais, e um pressuposto de um sistema constitucional evoluído”, continuou.

“Os impactos negativos de um entendimento diferente traduzem-se em limitações às decisões sobre investimento e contratação de pessoal e de serviços, acabando por prejudicar uma gestão racional da organização e o planeamento estratégico e afetando, no limite, a independência”, defendeu Gabriela Figueiredo Dias.

“Reforço, por isso, um apelo que já fiz no passado, a que, num clima de diálogo sereno, as instituições responsáveis procurem uma solução e uma clarificação do quadro legal que poupe a instituição à incerteza e arbitrariedade”, apelou.

“Haverá também vantagens, no plano europeu, numa análise independente às condições de independência financeira e operacional das entidades reguladoras do mercado de capitais, por forma a promover regras semelhantes para todos”, reforçou. Pois “só assim será possível garantir uma supervisão equivalente nos vários países, condição essencial de uma verdadeira união de mercado de capitais, de resto uma das prioridades dos países que partilham a moeda única”.