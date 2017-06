Prémios Arrisca C: mais de 100 mil euros para jovens empreendedores

Os candidatos que concorreram à 8.ª edição do Arrisca C puderam escolher entre duas tipologias. A primeira refere-se a um concurso de ideias de negócio ainda em fase de conceção, sem plano desenvolvido. A segunda tipologia é direcionada a candidatos com um projeto inovador, já com um plano de negócio para a constituição de uma empresa. Os prémios incluem desde valores monetários até incubação, mentoring, coaching e prototipagem.

Cerca de 142 promotores acreditaram nas suas ideias e apresentaram a concurso 81 projetos candidatos a prémios que superam os 100 mil euros. Ao fim de nove anos, já foram distribuídos cerca de 760 mil euros em prémios, 741 projetos candidatos, 1828 promotores e mais 20 empresas criadas.

Ideias de Negócio- Projetos Finalistas

Deteção precoce da gravidez em bovinos

Teste imunocromatográfico de fácil aplicação em vacarias, que permite detetar a gravidez de uma vaca precocemente. Esta tecnologia permite um menor intervalo temporal entre as tentativas de inseminação da manada, possibilitando a otimização de custos.

Easy Blood Crossmatch (EBC)

Dispositivo que permite determinar inequivocamente a compatibilidade sanguínea em situação de transfusões de sangue. Graças ao valor de pressão constante gerado no interior do Easy Blood Crossmatch não há necessidade de submeter a suspensão de plasma e eritrócitos a um processo de centrifugação moroso, dispendioso e que só pode ser executado em laboratório.

Face2Ceph-Reinventing Orthodontics

Sistema informático multiplataforma de apoio ao diagnóstico e seguimento da ação terapêutica em ortodontia com módulos de controlo de dispositivos de distração osteogénica (micro robôs).

ineye – Healthy eyes for a lifetime

Tratamento não invasivo que garante a libertação de fármacos através de um inserto ocular aplicado no interior da pálpebra inferior. Como exemplo da sua aplicabilidade, o glaucoma, doença que afeta 80 milhões de pacientes em todo o mundo e cuja posologia implica a autoadministração de gotas oftálmicas em 90% dos casos.

Ledviser

Dispositivo que permite aos ciclistas indicar com antecedência a sua intenção de virar e de travar. O Ledviser pretende aumentar a visibilidade do ciclista na via pública e diminuir a sinistralidade rodoviária.

Playsketch

Tecnologia que permite a criação de videojogos, através de desenhos no papel, de uma forma simples, natural e acessível. A particularidade deste projeto posiciona-se na interseção da tecnologia digital (aplicações móveis) e dos meios tradicionais (desenhos em papel).

REviver na Rede

Plataforma online de apoio à utilização do Facebook que tem como objetivo promover a socialização, a integração social e a empregabilidade, reforçando as novas formas de procura ativa de emprego. Projeto de âmbito pedagógico, social, solidário e sem fins lucrativos.

SUNIGHT

Tecnologia que proporciona iluminação homogénea equivalente a uma lâmpada tradicional, utilizando energia 100% limpa, tanto durante o dia como durante a noite.

ToyMobi

Tecnologia para o desenvolvimento de produtos digitais (aplicações, jogos e books), direcionados principalmente para crianças, jovens, adultos e profissionais como educadores, psicólogos e técnicos em educação especial.

WaterKids

Conjunto de dispositivos de segurança (principalmente wearables) com o fim de alertar pais/pessoas responsáveis na praia ou piscina, antes do real perigo de afogamento, apresentando a localização da criança.

Ideias de Negócio Ensino Secundário- Projetos Finalistas

3D Cake

Impressora capaz de fazer a impressão de objetos em 3D e de decorar bolos de forma autónoma e precisa, sem utilizar a intervenção humana. Desenvolvimento de um sistema de sensores óticos, para reconhecimento e redimensionamento do tabuleiro de software (Repetier-Host), com soluções criativas e com mais perfeição.

Urgências SOS

Dispositivo de alerta, com tecnologia “wireless”, que possibilita a medição da pressão arterial e temperatura corporal e a localização dos utentes, permitindo uma triagem mais rigorosa e eficaz nos hospitais públicos. O produto consiste no desenvolvimento de um chip que se coloca no pulso, mede os sinais vitais dos utentes e indica a sua localização na sala de espera.

Veículo Inspetor

Veículo que permite a visualização detalhada de terrenos e espaços condicionados, podendo movimentar-se livremente e executar todos os comandos desejados pelo operador. Tem uma câmara incorporada que possibilita a visualização, em tempo real, do ambiente e inspecionar o espaço circundante.

Planos de Negócio- Projetos Finalistas

ClikTime

Sistema indicador de tempo acoplado a um cateter venoso periférico ( CVP) acionado na altura de inserção do dispositivo no paciente e que permite ao profissional de saúde perceber o tempo de permanência do mesmo. Os cateteres venosos periféricos estão presentes na grande maioria dos utentes internados e outros utilizadores dos serviços de saúde.

Multipotent induced Stem Cells (MiStem)

Anualmente nos países desenvolvidos 500 mil pessoas são diagnosticadas com doenças do sangue com indicação clínica para transplante de Células Estaminais Sanguíneas (CES). No entanto, apenas 60 mil transplantes são realizados usando CES autólogas ou alogénicas da medula óssea ou cordão umbilical. Estas CES apresentam limitações relacionadas com o número, compatibilidade e estado de saúde. Deste modo, há necessidade de fontes alternativas de CES para tratar mais doentes com menos risco associado.

Sound Particles

Software áudio 3D que tem capacidade de lidar com milhares de sons em simultâneo e de forma automática. A pós-produção áudio apresenta atualmente uma abordagem em 2D manual, trabalhando um som de cada vez. O Sound Particles tem vindo a ser utilizado em filmes de Hollywood.