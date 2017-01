Preço das casas subiu entre 2% e 14% em todos os distritos

O preço das casas subiu em todos os distritos de Portugal continental durante o terceiro trimestre de 2016, em termos homólogos, registando aumentos de 2% a 14%, segundo dados da Confidencial Imobiliário divulgados esta sexta-feira.

Neste período, o aumento do preço das casas variou entre “um mínimo de 2% no distrito de Coimbra e 14% no de Lisboa”, revelou a empresa, citada pela agência Lusa, de acordo com os dados apurados no âmbito do Índice de Preços Residenciais.

Além de Lisboa, os distritos com maior aumento do preço das casas foram Faro, que também cresceu a dois dígitos, com um aumento de 11,1%, e Braga, que verificou uma valorização homóloga de 6,9%.