Prazo para propor alterações do regime do alojamento local termina hoje. O que pode estar em cima da mesa?

O prazo para apresentação de propostas de alteração aos projetos de alteração do regime do alojamento local termina esta quarta-feira, noticia o “Diário de Notícias”. A votação à alteração do regime ocorre na quinta-feira, 12 de julho, na comissão parlamentar do Ambiente, e a votação final está marcada só para dia 18 deste mês, no Parlamento.

A iniciativa legislativa para o alojamento local é do PS e, por isso, de acordo com o “Diário de Notícias”, os socialistas estãoa preparar um conjunto de textos para submeter à aprovação amanhã. BE e PCP também têm propostas.

Em cima da mesa estarão mais medidas em beneficio das autarquias. Isto é, PS, BE e PCP pretendem atribuir às autarquias o poder de definir quotas em bairros onde o alojamento local atinja números significativos.