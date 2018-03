Praça lisboeta encerrou em alta apesar das quedas da Jerónimo Martins e BCP

A bolsa portuguesa encerrou esta quarta-feira em terreno positivo. O principal índice bolsista nacional, o PSI 20, fechou a somar 0,16%, para 5.429,97 pontos, apesar da queda do BCP e da Jerónimo Martins. Entre as cotadas oito terminaram em alta, oito em queda e duas inalteradas. As principais praças europeias fecharam mistas.

A contribuir para a subida da bolsa estiveram as acções da Galp Energia e do setor do papel. As ações da Galp Energia subiram 0,81%, para 15,59 euros, no dia em que foi noticiado que vai comprar 25% da empresa Podo e em que o petróleo voltou a subir mais de 2%. A papeleira Altri liderou os ganhos e subiu 2,35%, para 5,22 euros.

Em contraciclo, esteve a Jerónimo Martins que desceu 0,84%, para 14,815 euros, tendo tocado durante a sessão no valor mais baixo desde janeiro de 2017 (14,72 euros). A travar a subida da bolsa esteve ainda o BCP, ao cair 0,32% para 0,2798 euros.