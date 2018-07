Portugueses estão mais preocupados com a reforma. 36% desconhece as contribuições para a Segurança Social

O nível de preocupação dos portugueses com o Sistema Público de Pensões aumentou de 53% para 67% em 2017, quebrando-se assim a tendência de descida observada nos anos anteriores, segundo apurou o Instituto BBVA das Pensões, com base nas conclusões da V Sondagem “As pensões, os hábitos de poupança e o perfil do aforrador em Portugal” .

Apesar deste cenário de crescente preocupação, foi possível apurar que existe a perceção geral em 72% dos entrevistados de que durante avida laboral contribuem com mais do que o valor que recebem quando se reformarem, sendo que acreditam que para viver sem dificuldades necessitariam de 1.118 euros, estabelecendo-se um diferencial de 665 euros face ao que é a pensão média atribuída em Portugal. Mantendo a convicção de que a pensão pública não será suficiente para cobrir as necessidades, a opinião pública em Portugal (82%) considera que é da responsabilidade exclusiva do Estado a garantia de uma pensão adequada, enquanto 42% considera que é também uma responsabilidade de cidadania.

O nível de desconhecimento sobre a percentagem do salário afeta a descontos para a Segurança Social é outros dos pontos em evidência neste estudo. Cerca de 36% desconhece as contribuições próprias e da empresa para a Segurança Social, mas ainda assim e entre aqueles que afirmam conhecer o valor, situam em 20,5%a a percentagem média estimada, abaixo da percentagem real de 34,75%, descontada no conjunto entre trabalhador e empresa.