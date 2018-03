Portugueses consumiram mais gasóleo em 2017

O consumo de gasolinas em 2017 caiu em relação ao ano anterior, enquanto o de gasóleo aumentou, de acordo com dados publicados esta terça-feira, 13 de março, pela Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro). No caso da gasolina, houve uma ligeira aceleração do consumo no final do ano, mas, ainda assim, o acumulado do ano ficou abaixo do anterior.

“Ao compararmos o consumo do quarto trimestre de 2017 com o do trimestre homólogo, verifica-se uma ligeira subida de 3,8 milhares de toneladas, correspondendo a 1,5%”, explica o relatório da Apetro. “Em relação ao trimestre anterior, verificou-se uma descida de 32,2 milhares de toneladas, correspondente a menos 11,3%”, aponta.

Fonte: Apetro