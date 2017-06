O consumo excessivo de açúcar tem preocupado profissionais de saúde e políticos, que desenham formas de mostrar que há um perigo subjacente nos alimentos com um elevado teor de gorduras, calorias e açúcares.

Os portugueses consomem em média 16 pacotes de açúcar por dia, o que significa 35 quilogramas por ano, refere o Jornal de Notícias esta quinta-feira. A dietista Sónia Marcelo juntou-se à luta e lançou a obra “Guerra ao Açúcar”, onde alerta para estes números e apresenta um plano alimentar de desabituação com a duração de três semanas.

“É o organismo a pedir-nos mais e mais açúcar. Ele atua como uma droga no nosso organismo. Vai acionar os mesmos neurotransmissores que as drogas e por isso causa-nos uma sensação de prazer, felicidade e bem-estar, mas por outro lado, quando ficamos privados sentimos irritabilidade, fadiga e falta de concentração”, explica ao JN a autora.

Desde fevereiro que as bebidas açucaradas estão mais caras devido à implementação de uma nova taxa sobre estes produtos. O encarecimento de refrigerantes está a ter o efeito esperado já que se registou, desde o início da taxa, uma quebra no consumo de 72%, de acordo com dados preliminares do Ministério da Saúde, a que o Público teve acesso.

As medidas em prol do combate ao consumo destes produtos em excesso tem-se intensificado. No início de março, as máquinas de venda automática de alimentos com elevados teores de açúcar, sal e gorduras trans passam a ser proibidas em todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS), depois de terminar o período de transição de seis meses.

Em causa está um despacho publicado no ano passado que determinou que centros de saúde, hospitais e outras instituições do Ministério da Saúde não pudessem ter este tipo de máquina.