Portugueses acreditam que seleção nacional vai sagrar-se campeã no Mundial na Rússia

Os portugueses estão confiantes de que a seleção nacional vai voltar a fazer história, sagrando-se campeã no Mundial de futebol a decorrer na Rússia. Uma sondagem da Aximage feita para o “Jornal de Negócios” e “Correio da Manhã” revela que um em cada quatro portugueses colocam Portugal no topo dos favoritos, à frente da Alemanha e Brasil.

Depois da conquista do título de campeões da Europa, os portugueses esperam vir a repetir a dose. A sondagem mostra que 27,1% dos portugueses acreditam numa vitória da equipa das quinas. A Alemanha é vista como o principal rival e é apontada como vencedora por 18,3% dos inquiridos. Segue-se o Brasil (17,3%), a Rússia (8,5%) e a Argentina (3,1%).

A sondagem indica ainda que os adeptos mais entusiasmos com a vitória portuguesa são os do Sporting (31,5%), seguindo-se os do Benfica (30,3%). Já os adeptos do FC Porto são os mais pessimistas, sendo que a equipa portuguesa é apenas apontada por 17,7% como provável vencedora.