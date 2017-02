O português no topo da Fundação Bill e Melinda Gates

Samuel Martins, natural de Porto de Mós, tem um dos cargos de maior responsabilidade na Fundação Bill e Melinda Gates: é diretor-adjunto de Estratégia, Planeamento e Gestão das equipas de desenvolvimento de produtos: “Vaccine Development” e “Integrated Development”. Estas equipas apoiam o desenvolvimento de novas vacinas, medicamentos, diagnósticos e outras ferramentas.

Em Seattle, a cidade onde vive com a família, os dias de trabalho são longos. Começa com chamadas telefónicas pela manhã porque muitos dos parceiros estão na Europa ou em África, e o fuso horário é de menos oito horas em relação a Lisboa.

Depois, passa para a fase das reuniões, em que se incluem a gestão do orçamento (a equipa de Samuel gere cerca de 500 milhões de dólares em bolsas), gestão de pessoal, execução dos investimentos e contactos com um dos homens mais ricos do mundo. “O Bill é extremamente dedicado às suas causas: passa bastante tempo a aprender sobre os assuntos, incluindo a parte técnica e científica, para poder contribuir e ajudar as equipas da Fundação a definir as suas estratégias. Mantém-se, assim, muito próximo do dia-a-dia. Tem uma paciência surpreendente para projetos que não são bem-sucedidos, focando-se em aprender com os erros e continuar a arriscar”, conta.

Samuel, que ainda pensou em ser médico, tirou o curso de Engenharia Física Tecnológia no Instituto Superior Técnico (IST) em Lisboa com média de 19 valores.