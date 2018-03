“Portugal quer ser um dos motores do carro elétrico na Europa”, destaca imprensa espanhola

“Portugal quer ser um dos motores do carro elétrico na Europa, com as suas reservas de lítio”. É assim que o El Economista coloca a questão das ambições portuguesas em relação à exploração de lítio. O jornal espanhol explica que Portugal planeia lançar licenças de prospeção ainda este ano porque o Governo de Lisboa quer aproveitar a febre de lítio para uso em baterias de veículos elétricos e tornar-se um dos grandes produtores do Velho Continente e do mundo.

Portugal tem reservas totais de 60 mil toneladas métricas, em comparação com um total global de 16 milhões, de acordo com um relatório do United States Geological Survey. No entanto, o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches assegura que o país está entre os 10 primeiros países do mundo, em termos de reservas.

Segundo o jornal espanhol, com tais recursos, Portugal poderá mesmo tornar-se um país estratégico para o setor, enquanto em Espanha, os investimentos pela procura de lítio em Cáceres estão paralisados.