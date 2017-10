Portugal no mapa da inovação empresarial

O encontro CITEK, evento organizado pelo Centro Fox para promover a inovação empresarial, realizou-se nos dias 3 e 4 de outubro e contou com personalidades de várias áreas. “Falou-se de muitos projectos, nomeadamente agro-indústria. Mas também foram abordados temas como tecnologia, energia e água, sectores em que podemos partilhar informação e conhecimento”, explicou ao Jornal Económico, Alberto Carvalho Neto, presidente -executivo da Federação Sino-PLPE e que esteve presente neste evento.

“O papel de Portugal é reconhecido no campo da inovação e, agora, as ‘startups’. Há 500 anos, lançávamos caravelas, agora lançamos ‘startups’. Para Portugal é importante criar esta rede de relações. Por exemplo, na próxima Feira Internacional de Negócios, no Porto, estará presente uma delegação mexicana, com 20 empresários”, revela Alberto Carvalho Neto.

Portugal tem um papel importante e ativo na “triangulação entre os países de língua portuguesa, os países de língua espanhola e a China”, acrescentou este responsável. A Federação Sino-PLPE (conta com 60 associações de países de língua portuguesa) iniciou-se como movimento em 2015 fortalecida pelo eixo Portugal Macau, e a partir dai tem crescido e estado presente em diversos eventos , destacando-se o G20YEA na China e este ano em Berlim, Movimento Sinergia Latino America (desde o seu inicio em 2015), congresso Federação Jovens Empresarios Ibero America (desde 2016), observador na JEUNE ( Jovens Empresarios Europa), YET (Escap Task Force das Naçoes Unidas), entre outros eventos internacionais importantes. Hoje em dia reúne mais de 60 associações e instituições, promovendo a cooperação e ‘Networking’ , organizando mensalmente um ‘Team Leader Matching’ ( entre empresarios e instituicoes locais) em diferentes países para debater ideias como uma plataforma de ‘think tank’. Em Portugal, a Federação participou na FIN (Feira Internacional Negocios) que se realizou no Porto, em Junho, e está agora a mobilizar delegações internacionais para se juntarem na segunda edição da FIN 2018.