Portugal leiloa até 1.250 milhões de euros em bilhetes na quarta-feira

A agência de gestão de dívida pública portuguesa, o IGCP, anunciou esta sexta-feira que vai realizar dois leilões de bilhetes do Tesouro (BT) na próxima quarta-feira, dia 15 de fevereiro. O leilão tem um valor indicativo global entre mil milhões e 1.250 milhões de euros em bilhetes do Tesouro (BT) com maturidades em 19 de maio de 2017 e 19 de janeiro de 2018.

Este é o segundo leilão do ano. Na passada quarta-feira, o Tesouro também realizou um leilão de dívida pública, no qual a procura ficou abaixo das expetativas. O IGCP colocou 630 milhões de euros a cinco anos e 550 milhões a sete anos e voltou a pagar taxas mais altas. Na dívida a cinco anos a taxa de colocação subiu para 2,753%, enquanto na maturidade mais longa a yield escalou para 3,668%.

Estes leilões acontecem numa altura em que a yield das obrigações benchmark, ou seja a 10 anos e que é vista como indicador do risco soberano, negoceia perto dos 4,20%, máximos de meados de 2014. De forma preocupante, esta taxa subiu este ano, ultrapassando a fasquia dos 4%, considerada por muitos analistas como uma ‘linha vermelha’ para a dívida nacional.