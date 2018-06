Portugal Inovação Social: 91 candidaturas e 18,7 milhões de financiamento público solicitado

O terceiro concurso ao instrumento de financiamento Parcerias para o Impacto, promovido pela iniciativa pública Portugal Inovação Social, alcançou um resultado recorde desde o lançamento do primeiro concurso: 91 projetos inovadores, nas áreas da inclusão social e emprego, candidataram-se a este instrumento, que se dedica a financiar 70% das suas necessidades líquidas e que promove a mobilização dos restantes 30% entre investidores sociais, quer públicos quer privados.

“Este aumento no número de projetos candidatos é o resultado de um trabalho muito ativo no terreno, realizado pelas equipas da iniciativa pública Portugal Inovação Social, que diariamente se esforçam por divulgar a existência de financiamentos públicos para a área da inovação social, deslocando-se por todo o território elegível e mantendo um contacto próximo a nível local, junto das mais diversas entidades públicas e privadas de norte a sul do país, realizando assim a sua missão de dinamizar a inovação e o empreendedorismo social em Portugal”, diz o comunicado da entidade liderada por Filipe Almeida.

O concurso tinha uma dotação atribuída de 7 milhões de euros, mas o montante total solicitado pelos candidatos ultrapassa este número em 2,5 vezes, apresentando uma solicitação total de 26,7 milhões de euros, dos quais 18,7 milhões correspondem aos 70% de financiamento público.

A instituição salienta a diversidade de entidades da economia social que se apresentaram neste concurso com projetos de inovação social, entre associações, IPSS, Fundações e Cooperativas do Norte, Centro e Alentejo, regiões elegíveis para o financiamento através do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, de onde provêm as verbas.

O primeiro concurso ao instrumento de financiamento Parcerias para o Impacto foi lançado em 2016 com a mesma dotação de 7 milhões de euros e vocacionado para as mesmas áreas. Este concurso recebeu 57 candidaturas com necessidades líquidas de financiamento no valor de 10 milhões de euros, tendo sido aprovado o financiamento de 35 projetos de inovação social. Estão neste momento a ser apurados os resultados do segundo concurso, lançado em finais de 2017 para as áreas da educação e formação, com uma dotação de 3,5 milhões de euros.