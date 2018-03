Portugal, Espanha e França apresentam Estratégia de Crescimento Verde e Azul

A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, vai participar hoje e amanhã, dia 23 de Março, em Madrid, na Conferência da Plataforma Ibérica sobre Crescimento Sustentável Azul e Verde.

A partir das 10 horas de hoje, a governante irá intervir na primeira sessão de trabalho da conferência, que consistirá na apresentação da Estratégia de Crescimento Azul e Verde de Portugal, França e Espanha,

A intervenção de Ana Paula Vitorino irá incidir sobre as linhas de ação da estratégia portuguesa neste âmbito.

Durante este encontro, a Ministra do Mar vai assinar dois documentos – a Declaração de Madrid e Plataforma Ibérica.

Segundo uma nota oficial do Ministério do Mar, estes documentos “têm como objetivos principais o reforço das relações marítimas e ambientais luso-espanholas, bem como o reforço dos compromissos conjuntos para com a Europa, em particular com as políticas azuis e verdes”.

A conferência de Madrid é organizada pela Fundación Philippe Cousteau “Unión de los dos Oceanos”, ARSI, Titanic Foudation, e Magellans and associates.