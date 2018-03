Portugal e Cabo Verde assinam acordo de cooperação na Economia Azul

Portugal e Cabo Verde assinaram um memorando de cooperação na Economia Azul, numa cerimónia com a presença da ministra do Mar de Portugal, Ana Paula Vitorino, e do ministro da Economia Marítima de Cabo Verde, José da Silva Gonçalves, que decorreu em Lisboa.

De acordo com o Executivo português, o acordo, neste fim-de-semana, define o “âmbito e as formas de cooperação com Cabo Verde nos domínios tecnológico e dos sistemas de informação utilizados nos portos para o transporte marítimo e intermodalidade, apoio técnico na valorização do pescado, na área da aquacultura, prospeção de novas espécies, assistência técnica e formação em várias áreas, bem como apoio na organização de eventos relacionados com o mar”.

O acordo assinado visa “estreitar ainda mais as relações entre os dois países no domínio do mar, dando continuidade à cooperação que tem vindo a ser desenvolvida neste âmbito”.