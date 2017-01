Portugal consolida posição no surf mundial com entrada no Big Wave Tour

Portugal está cada vez mais na rota do surf mundial. O último passo nesse sentido ocorreu no passado fim-de-semana com o Nazaré Challenge, integrado no evento WSL Big Wave Tour – BWT, que este ano se realizou pela primeira vez no nosso País.

O Nazaré Challenge junta-se, assim, a outros eventos de surf em território nacional como o WSL Azores Pro, Cascais Billabong Pro e o Meo Rip Curl Pro Portugal (Peniche).

“Portugal é, a par com a Austrália, o único país do Mundo que acolhe todas as competições que integram o leque do surf competitivo internacional (Championship Tour masculino e Feminino, Qualifying series Masculino e Feminino, Mundial Pro Júnior e o Big Wave Tour) o que demonstra a enorme diversidade e qualidade das nossas ondas que fazem do nosso país o melhor destino de surf da Europa”, sublinha um comunicado do Turismo de Portugal.

O Big Wave Tour é um evento único, que une o espetáculo natural das ondas gigantes a um conjunto restrito de surfistas. A competição tem um prémio monetário de cerca de 91 mil euros.