Portugal com a quarta maior subida de preço da habitação da União Europeia

Segundo o Eurostat no 1º trimestre de 2018, Portugal registou uma taxa de variação homóloga no Preço da Habitação de 12,2%, a quarta taxa mais elevada da União Europeia.

Os dados do Índice de Preços da Habitação, “de acordo com a estimativa divulgada pelo Eurostat, no 1º trimestre de 2018, Portugal registou uma taxa de variação homóloga no Preço da Habitação de 12,2%, mais 1,7 p.p. em relação à verificada no trimestre anterior”, refere o Gabinete de Estudos do Ministério da Economia.

Em relação ao 4º trimestre de 2017, o preço da habitação subiu, em Portugal, 3,7%.