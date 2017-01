Portugal captou 627 milhões num ano em investimento com apoio AICEP

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou hoje que, neste primeiro ano de Governo socialista, Portugal captou projetos no valor de 627 milhões de euros, dos quais 408 milhões dizem respeito a investimento direto do estrangeiro, avança a Lusa.

Os números dos contratos celebrados com o apoio da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal foram anunciados pelo ministro durante uma audição da comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, em resposta a uma pergunta de Filipe Lobo d’Ávila (CDS-PP).

Augusto Santos Silva explicou que, entre 2010 e 2015, Portugal desenvolveu projectos de cooperação delegada no valor total de 32 milhões de euros e, só no ano passado, foram aprovadas duas candidaturas de 34 milhões de euros. A expectativa do Governo para este ano é que, entre os projectos aprovados e outros em aprovação, o valor global da cooperação delegada seja de 128 milhões de euros.