Portugal anestesiado

1- Vale a pena ler a entrevista que hoje publicamos com o gestor Jorge Marrão, presidente da Missão Crescimento e membro fundador do Manifesto Europa e Liberdade. A entrevista, que é transmitida esta sexta-feira no Play It, o canal multimédia do JE, aborda alguns dos principais desafios que teremos de enfrentar enquanto sociedade.

Um desses desafios é o facto de a nossa economia não crescer de forma satisfatória há duas décadas. Feitas as contas, são 20 anos sem saírmos do sítio, não obstante o facto de atualmente vivermos uma fase de crescimento. O qual, apesar de incipiente, tem permitido uma espécie de anestesia geral da população.

Mas uma sociedade anestasiada é uma sociedade que foge à realidade. Não podemos continuar a empurrar os problemas com a barriga e a passar a fatura para os nossos filhos e netos, que herdarão um país endividado, envelhecido e cada vez menos povoado. Não podemos continuar a ser governados por uma classe política que sobrevive em função de clientelas e corporações, comprando os votos de que precisam para conquistarem o poder. Não podemos continuar a ter um Estado que devora uma fatia cada vez maior da riqueza produzida pelos portugueses, sem que ao mesmo tempo procure ser mais eficiente e prestar um melhor serviço aos cidadãos. Até porque, convém não esquecer, é o Estado que existe por causa das pessoas e não o contrário.