Portuense lança cerveja com sabor a Norte

A Fábrica de Cervejas Portuense – um projecto apresentado em Junho passado e que prevê um investimento de três milhões de euros na criação de uma unidade industrial – já tem um nome para a sua cerveja: Nortada. “Este novo conceito cervejeiro pretende alavancar um novo nicho de mercado em Portugal no universo das cervejas”, referiu fonte oficial da empres, para enfatizar a Nortadas vai “posicionar-se entre as cervejas industriais e as artesanais, com uma posição assumidamente regional.

Com uma capacidade de produção de dois milhões de litros/ano, a Fábrica de Cervejas Portuense “pretende dedicar-se à região Norte do país e em particular ao mercado do grande Porto, para consumo em estabelecimentos do canal Horeca (hotéis, restaurantes, bares e cafés), estando já nesta altura disponível em cem pontos de venda”.

Desde já, a empresa vai lançarum conjunto de cinco estilos de cerveja feita com base em receitas tradicionais e 100% malte. “Cada uma destas cervejas recebeu o nome de uma freguesia do Porto, homenagem à cidade onde tudo começou”. A estes estilos irão juntar-se regularmente outros, sazonais ou permanentes, “já que a Nortada aposta numa dinâmica de lançamentos regulares”.