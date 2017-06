Portas favoreceu Mota-Engil? Cristas desconhece acusações

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, sublinhou não ter conhecimento sobre a acusação feita ao ex-líder do partido, Paulo Portas, sobre o alegado tráfico de influências a favor da empresa construtora Mota-Engil.

“Não tenho nenhuma informação sobre isso”, disse Assunção Cristas, em resposta aos jornalistas sobre se o envolvimento do ex-líder centristas em questões judiciais poderia prejudicar o partido ou a candidatura a Lisboa. “Nem sei de que questão é que estão a falar”, acrescentou, citada pela Lusa.

“O meu foco hoje é preparar o tema de Lisboa, preparar esta conversa convosco, explicar o que temos vindo a fazer nestes seis meses, que estamos a seis meses das eleições, vamos intensificar o nosso trabalho para construir um projecto ambicioso, sólido, exequível, com sonho, com amor à cidade”, afirmou a líder do CDS-PP e candidata a Lisboa.