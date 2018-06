Porta-voz da Casa Branca foi expulsa de restaurante “por trabalhar para o presidente” Donald Trump

Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca, foi expulsa de um restaurante em Lexington, Virgínia, “por trabalhar para o presidente dos EUA”, Donald Trump. “Ontem [sexta-feira, 22 de junho] à noite, a dona do restaurante ‘Red Hen’, em Lexington, disse-me para sair porque trabalho para o presidente dos EUA e eu saí educadamente. As suas ações dizem muito mais sobre ela do que sobre mim. Eu dou sempre o meu melhor para tratar respeitosamente as pessoas, inclusive aquelas com as quais discordo, e vou continuar a fazê-lo”, escreveu Sanders na rede social “Twitter”.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so — Sarah Sanders (@PressSec) 23 de junho de 2018

A forma como a porta-voz da Casa Branca foi tratada no restaurante suscitou uma forte controvérsia nas redes sociais, com trocas de argumentos que incluíram o seu pai, o antigo governador do Arkansas e candidato presidencial republicano Mike Huckabee. “Preconceito. Na ementa do Restaurante Red Hen, em Lexington, Virgínia. Ou então, podem pedir ‘uma dose de ódio’. E a entrada é ‘porções pequenas para mentes tacanhas'”, escreveu Huckabee no “Twitter”, rapidamente gerando 2.000 respostas em cerca de 30 minutos.

A separação de crianças das famílias de imigrantes que querem entrar nos EUA (pela fronteira a sul com o México) intensificou divergências políticas que já se encontravam em níveis elevados na sociedade norte-americana, dividida pela presidência de Trump. No início desta semana, a secretária da Administração Interna de Trump, Kirstjen Nielsen, deu abruptamente por concluído um jantar de trabalho num restaurante mexicano em Washington depois de manifestantes repetirem “Vergonha!” até se ir embora.