Porque falham as agências antiterroristas europeias?

A Alemanha está mais uma vez em foco no seguimento do ataque terrorista do camião que entrou no mercado de Natal em Berlim na segunda-feira, matando 12 pessoas.

Novos dados mostram que as autoridades europeias não estão apenas concentradas em proteger atos terroristas “mais comuns” que usam camiões e bombas, crescendo a preocupação em ameaças ligadas à utilização de armas de fogo ilegais, que se tornam cada vez mais acessíveis e fáceis de obter.

Os criminosos que se transformam em suspeitos de terrorismo são cada vez mais comuns, de acordo com o Centro Internacional para o Estudo da Radicalização e Violência Política no King’s College de Londres que apresenta dados extensivos sobre 79 militantes europeus com passados criminosos, verificando que cerca de 80% dos envolvidos em atos e organizações terroristas tinham condenações criminais.

Os pesquisadores temem que os extremistas com passados criminosos possam planear ataques em larga escala pela facilidade de contactos com o “submundo” e pela experiência anterior em violar a lei.

O crescente mercado de armas de fogo gerou um aumento na oferta, estando a aumentar significativamente o número de armas de fogo apreendidas na Europa nos últimos anos, segundo dados de um projeto de investigação financiado pela Comissão Europeia, o “Projeto de Fogo” que veio estabelecer a vasta rede de tráfico de armas da Europa, documentado todas as apreensões entre 2010 e início de 2015.

Um dos países que se destaca é a Bélgica, com mais apreensões que os restantes da Europa Ocidental. Os pesquisadores defendem que muitos dos recentes ataques terroristas na Europa foram planeados neste país, mais precisamente na capital Bruxelas, onde a polícia invadiu dezenas de casas pertencentes a suspeitos simpatizantes do Estado Islâmico.

A maior parte do tráfico de armas para o espaço Schengen ocorre em rotas terrestres pela Hungria e Eslovénia pelo pouco controlo nas fronteiras.

Embora a grande maioria dos contrabandistas de armas sejam jovens entre 20 e 34, o estudo verifica que há um número surpreendente de criminosos mais velhos que ganham dinheiro com o negócio.

O perfil misto dos traficantes é acompanhado por um leque cada vez mais diversificado nas armas oferecidas.

“Há dez anos não se encontravam Kalashnikovs na Europa Ocidental”, afirmam os investigadores referindo-se a um assalto desenvolvido na União Soviética e agora amplamente copiado pelo mundo.

“Para os criminosos, Kalashnikovs não são tão interessantes, mas para os terroristas, Kalashnikovs são ideais. Matam muitas pessoas num curto espaço de tempo. “