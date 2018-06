Porque é que algumas das melhores seleções do mundo elegem o Algarve para estagiar?

São cada vez mais as seleções e equipas internacionais de futebol a optarem por realizar parte dos seus estágios de pré-época desportiva no Algarve, de acordo com um comunicado da Associação de Turismo do Algarve.

De acordo com esta entidade, seleções nacionais de vários países como a Alemanha, Holanda, Nigéria, Uruguai, Qatar ou China, bem como equipas das principais ligas de futebol mundiais, como por exemplo o Bayern de Munique, Dínamo de Kiev, Zenit de São Petersburgo, Olympique de Marselha, Celtic de Glasgow, Aston Villa, são presenças cada vez mais assíduas.

Para além do futebol a região do sul de Portugal tem vindo a fazer sucesso como local para a realização de estágios de outras modalidades, como o rugby, atletismo ou ciclismo.

As razões para esta escolha, de acordo com a Associação de Turismo do Algarve, prendem-se com o clima, a segurança e a privacidade que o Algarve oferece e com o aumento da oferta de infraestruturas e serviços de excelência capazes de ir ao encontro das necessidades e dos padrões de exigência manifestadas pelas equipas profissionais.

“A oferta atual é de uma qualidade muito elevada e muito diversificada, contemplando uma série de requisitos específicos como campos de treino de relva natural, com as dimensões homologadas pela FIFA, ginásios totalmente equipados, áreas wellness ou personalização de menus concebidos especificamente para as necessidades alimentares dos atletas”, afirma Dora Coelho, diretora executiva da Associação Turismo do Algarve (ATA), a agência responsável pela promoção turística da região junto dos mercados externos.